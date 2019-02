Consulenze gratuite al #restoalsud openday di Alden

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Grande successo per l’ evento #restoalsud openday, l’occasione offerta da Alden per far conoscere le possibilità dei fondi resto al sud a chi vuole avviare una nuova attività imprenditoriale senza lasciare la propria terra. Venerdì 8 e venerdì 15 febbraio, molti sono stati i giovani che si sono rivolti ai professionisti Alden per avere informazioni sul bando e per realizzare la propria idea di impresa .Venerdì 22 febbraio è l’ ultimo giorno per approfittare della consulenza gratuita dei professionisti Alden e avere informazioni sulle opportunità di resto al sud.

“Sono duemilacentonovanta le domande di Resto al sud già approvate e molte sono le nuove aziende di cui Alden ha curato il progetto con successo e che hanno scoperto in questa formula la possibilità concreta per realizzare un’idea imprenditoriale” lo afferma Ciro Romano amministratore di Alden- consulenti d’impresa SRL-“puntiamo su questa formula per dare il nostro contributo alla crescita di una nuova generazione di imprenditori che dia nuovo impulso all’economia del nostro territorio” Per maggiori informazioni: agevolazioni@alden.it