Salerno, agenti immobiliari a confronto sulle nuove quotazioni

Gli agenti immobiliari di tutta la provincia di Salerno, rappresentati dalle sigle Fimaa (con il presidente Giovanni D’Agostino) e Fiaip (con il presidente Corrado Mirra), a confronto con gli altri soggetti del mondo immobiliare per discutere delle quotazioni per l’anno 2019 a Salerno città ed in provincia. L’appuntamento con la tradizionale presentazione della guida “Quotazioni Immobiliari Metroquadro”, un vero punto di riferimento per quanti hanno intenzione di vendere, comprare o fittare casa, è per giovedì 12 dicembre, a partire dalle 9:30, all’interno dei saloni della Camera di Commercio di Salerno.

I partecipanti

All’incontro, che vedrà un vero e proprio dibattito tra mondo degli agenti immobiliari ed istituzioni, saranno presenti Giuseppe Gallo (vice presidente della Camera di Commercio di Salerno), Giuseppe Gagliano (presidente provinciale Confcommercio Salerno), Giovanni D’Agostino (presidente provinciale Fimaa), Corrado Mirra (presidente provinciale Fiaip), Gian Battista Baccarini (presidente Nazionale Fiaip), Aniello Calabrese (presidente provinciale Collegio Notarile di Salerno), Domenico De Maio (assessore all'urbanistica del Comune di Salerno), Paolo Cardito (presidente Aniem Salerno), Vincenzo Russo (presidente Ance Aies Salerno), Armando Zambrano (presidente nazionale Collegio Ingegneri), Anna Monetta (referente provinciale Omi).