Coronavirus, la Regione chiama il Governo: "Aiutiamo commercio e turismo"

Dopo le diverse situazioni di crisi del comparto produttivo della Campania, domani pomeriggio si svolgerà un incontro con tutte le categorie interessate. La Regione, in particolare, chiederà al Governo nazionale di adottare delle misure di sostegno mirate. Da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che, ora, l’obiettivo “è mettere a punto una piattaforma concreta di richieste e interventi dal sottoporre al Ministero dell’Economia per l’intero comparto dell’industria, commercio, artigianato e turismo”.

Le iniziative

La paura della diffusione del Coronavirus, infatti, si sta diffondendo in tutta la popolazione. Non è un caso, infatti, che anche in provincia di Salerno, gli operatori turistici della Costiera Amalfitana e anche i commercianti (vedi quelli di Baronissi) si stanno mobilitando in queste ore per rassicurare i cittadini e i turisti invitandoli a non farsi prendere dal panico e a svolgere la loro vita nella normalità.