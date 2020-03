Emergenza Coronavirus, chiude anche il bar Nettuno: golosi "a dieta"

Tante, le chiusure delle attività in città, a seguito dell'emergenza Coronavirus e degli ultimi decreti ed ordinanze applicati anche nel nostro territorio. Tra i gestori che hanno preferito abbassare le saracinesche invece di chiuderle dopo le ore 18, come disposto dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche la storica gelateria Nettuno, a Salerno.

La rinuncia

Gli amanti della nocciotella, dunque, dovranno fare a meno per un po' della loro golosità preferita, rinunciandovi non solo di sera, ma anche di pomeriggio. Scelta saggia, del resto, quella dei titolari della gelateria salernitana, nota per gli assembramenti di persone dinanzi all'esercizio, per degustare coni o coppette. Ecco l'avviso del Nettuno: