Psicosi Coronavirus, negozi cinesi chiusi anche nel Cilento

Non solo a Salerno città. Anche nella zona sud della provincia stanno chiudendo diversi negozi cinesi per prevenire il Coronavirus. E così - riporta Infocilento - a Capaccio Paestum, Agropoli, Sapri e Villammare (solo per citare alcuni comuni) i titolari hanno deciso di sospendere le loro attività fino alla metà del mese di marzo. Chi fino al 12, altri al 15.

La psicosi

Anche in queste località, infatti, tanti cittadini hanno incominciato a non fare più acquisti negli esercizi commerciali temendo rischi per la loro salute. La paura è tanta. Ma, fortunatamente, finora è stato riscontrato solo un caso positivo a Vallo della Lucania.