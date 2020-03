Coronavirus, allarme mestieri artigianali: l'appello del CNA

Riflettori puntati sull'emergenza Coronavirus. Il presidente della Cna di Salerno, Lucio Ronca, ha scritto oggi al Prefetto Francesco Russo per avere chiarimenti sull’ottemperanza della distanza di sicurezza di un metro tra clienti, ma anche tra artigiano e utente. "Ci siamo resi conto che bisogna rispettare il metro di sicurezza (oltre che disinfettare i locali, evitare la folla) ma ci sono numerosi mestieri nel comparto dell’artigianato che, per loro natura, non possono garantire tale distanza durante il loro esercizio", spiega Ronca insieme insieme ai rappresentanti degli Acconciatori e delle Estetiste, Massimo Selce e Loretta Capaccio. Se, come è noto, con l'ultima ordinanza regionale, in Campania sono state sospese fino al 3 aprile anche le attività dei centri estetici, dei parrucchieri e dei barbieri, il Cna sottolinea come la distanza obbligatoria sia difficilmente applicabile anche per odontotecnici e i fisioterapisti.

L'appello di Ronca