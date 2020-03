Coronavirus, deroga dell’obbligo di chiusura dei B&B per 90 giorni: proposta condivisa in Commissione

Si è conclusa la Commissione ‘Statuto e Regolamenti’ al Comune di Salerno: è stata condivisa l’opportunità di una deroga per il 2020 dell’obbligo di chiusura dei B&B per 90 giorni. Al termine della seduta, tutti i componenti, di maggioranza e di minoranza, della I Commissione comunale permanente presieduta dall'avvocato Leonardo Gallo, si sono dichiarati favorevoli a derogare all’obbligo annuale di chiusura di 90 giorni dei B&B. Gallo aveva immediatamente recepito la proposta sollecitata dal presidente della Claai, Gianfranco Ferrigno.

L'obiettivo

L’intento è quello di consentire agli operatori di poter contare su tutto il resto dell’anno in corso per programmare le attività a favore dei turisti che, a seguito delle note vicende legate Coronavirus, stanno escludendo dalle proprie mete anche la città capoluogo. Il presidente Gallo ha avuto modo di relazionare sull’iniziativa, aggiornando i lavori ad una prossima riunione da farsi congiuntamente alla Commissione “Annona”, per formulare la proposta in via definitiva.