Covid-19, il "piano sociale" della Campania arriva a 900 milioni

“Con un ulteriore straordinario sforzo nel reperimento di risorse, il fondo per il Piano Socio Economico della Regione Campania è stato portato a 900 milioni di euro”. Lo annuncia, in una nota, il governatore Vincenzo De Luca a seguita dalla presentazione della manovra finanziaria avvenuta nei giorni scorsi.

L'incremento di altri 300 milioni in aggiunta ai 600 già stanziati “consentirà - spiega De Luca - di aumentare tutte le pensioni al minimo e gli assegni sociali. Intanto si sta completando il lavoro per la definizione della platea dei beneficiari di tutte le misure di sostegno previste dal Piano della Regione, e per l'attivazione della piattaforma informatica che consentirà di accedere alle stesse". Inoltre “a conclusione di un lungo lavoro cominciato nei mesi scorsi si è concluso l'iter per un'altra misura straordinaria di sostegno alle imprese, con l'operazione finanziaria dei mini bond garantiti dalla società regionale Sviluppo Campania. Un'operazione di sostegno al credito importante che va a integrare il Piano Socio Economico della Campania", e che sarà utilissima nei prossimi mesi” conclude il governatore.