Coronavirus, l'appello dei commercialisti salernitani: "Uniti contro la crisi"

Un appello alla compattezza di tutti gli attori economici del territorio nell’invocare misure e provvedimenti che possano arginare la crisi, attuale e soprattutto futura, scaturita dall’emergenza sanitaria in atto: è un richiamo all’unanimità di intenti e di proposte quello rivolto dal presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano ai rappresentanti di tutte le categorie economiche.

L'emergenza

Giordano entra subito nel merito della crisi che sta coinvolgendo tutta la cittadinanza: "In queste ore si stanno succedendo stime preoccupanti e appelli accorati da parte di singoli rappresentanti di diversi settori, dall’edilizia alla produzione agricola e al turismo. Richieste legittime, ma che rischiano di dare una visione purtroppo solo parziale dell’entità del problema e, soprattutto, di invocare e stimolare l’attenzione dei decisori politici a macchia di leopardo: sarebbe un grande errore che dobbiamo assolutamente scongiurare. Come non conosce confini geografici, questa emergenza non riserberà, nel breve e medio termine, conseguenze su singole categorie economiche, ma a catena sull’intero sistema, e non potrà certo essere la singola capacità lobbistica il differenziale che inciderà sulle misure di salvaguardia e di sostegno da adottare. Al contrario, questa potrà e dovrà essere l’occasione per elaborare e attuare quelle nuove e stravolgenti manovre, non solo finanziare, che attendiamo da anni, in rottura con le discrasie del passato. Il nostro territorio, il Sud come la nostra provincia, deve far sentire la sua univoca voce nell’interesse della collettività. L’Ordine dei Commercialisti di Salerno è a disposizione per un confronto organico con tutti gli attori economici utile a produrre una proposta forte e congiunta per il rilancio post-emergenza” conclude Giordano