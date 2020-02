Restyling sul Corso Vittorio Emanuele: la Fenix si aggiudica l'appalto

Si è conclusa la fase di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione di Corso Vittorio Emanuele. L'appalto è stato assegnato a Fenix Consorzio Stabile. Si procederà adesso, nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti, alle verifiche necessarie prima della stipula del contratto definitivo. L'obiettivo è quello di procedere all'avvio dei lavori in primavera per realizzare un'importante riqualificazione del corso cittadino.

"Continuano gli interventi e le attività del Comune di Salerno per rendere la città sempre più bella ed accogliente. Con il restyling previsto, Corso Vittorio Emanuele diventerà ancora più un luogo di attrazione con benefici per il commercio e la vivibilità.

Simili cantieri inoltre, penso anche ai lavori in corso per il nuovo Mercato Rionale in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, danno anche respiro all'economia ed all'occupazione nel comparto edile".