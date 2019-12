Costi più alti per i servizi comunali a Salerno, l'ira di Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia Salerno, sulla lievitazione dei costi di numerosi oneri e servizi comunali: un’amministrazione opulenta che non si sazia mai . Da un lato la necessità incombente di fare cassa, dall’altro l’impossibilità di incidere su tasse come IMU, TASI e TOSAP già alle stelle. Così apprendiamo che l’amministrazione comunale ha deciso di puntare sul rincaro di tariffe per servizi essenziali e oneri. Dal 1 gennaio 2020 si pagherà di più per matrimoni, trasporti funebri, pratiche edili, tra cui l’abbattimento di barriere architettoniche, diritti di segreteria e rilascio di documenti di identità.

Mettere la mani nelle tasche dei Cittadini è un ormai un vizio caratterizzante della sinistra che quest’amministrazione dimostra di non tradire, anzi, abbiamo più volte evidenziato sprechi di risorse causati dall’assenza di programmazione nella gestione ordinaria, l’unica certezza è il livello scadente e la diminuzione dei servizi al cittadino. È un momento delicato per tante famiglie salernitane in difficoltà, non bisogna rincarare tasse e tariffe ma tagliare gli sprechi e, soprattutto,agevolare le fasce deboli, altrimenti tale modo di governare la città non potrà che portare Salerno verso un inesorabile impoverimento generale.