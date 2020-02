Costoni sovrastanti la statale 163 Amalfitana: affidati i lavori per 5 milioni e 600mila euro

Circa 5 milioni e 600 mila euro per gli interventi di stabilizzazione dei costoni rocciosi sovrastanti la strada statale 163 “Amalfitana”. Anas (Gruppo FS Italiane) ha affidato la gara di appalto per i lavori sul tratto compreso tra il km 22,600 ed il km 23,300, ad Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano, in provincia di Salerno.

L'appalto

Gli interventi saranno effettuati da Anas, in quanto soggetto attuatore per conto della Regione Campania, la quale ha competenza sulla gestione e sulla manutenzione dei versanti. Aggiudicatario dell’appalto è il R.T.I. “Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l. – Impresig S.r.l.”, con sede a Gioiosa Marea (ME).