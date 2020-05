Covid-19, linee Guida sulle “Misure di sicurezza precauzionale” nei cantieri

Costituito per la provincia di Salerno il Comitato Territoriale Covid per il contenimento della diffusione del virus Covid -19 nei cantieri” e alle Linee Guida sulle “Misure di sicurezza precauzionale” elaborate dalla Regione Campania. L’accordo è stato siglato da Ance Aies Salerno e le Organizzazioni Sindacali di Categoria, con il supporto degli Enti Bilaterali, con la CNA e Casartigiani al fine di individuare e programmare azioni congiunte per la verifica e la corretta applicazione delle misure di cui al “Protocollo 24 aprile 2020”.

L'accordo

La ratifica dell’accordo è arrivata nel corso di una videoconferenza tenutasi lo scorso 15 maggio ed alla al quale hanno partecipato il presidente di Ance Aies Salerno, Vincenzo Russo con il direttore Giovanni Veneri, il presidente dell’Ente Scuola Edile, Claudio Virno Lamberti ed il presidente del CPT Salerno, Gaetano Carratù con il direttore dell’Ente scuola e del CPT, Vito Troisi, del segretario provinciale Fenal Uil, Patrizia Spinelli, il responsabile della Filca Cisl, Giuseppe Marchesano, il segretario provinciale della Fillea Cgil, Luca Daniele, il presidente di CNA Lucio Ronca con il segretario Paolo Quaranta ed il presidente di Casartigiani, Mario Andresano. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è stato sin dal primo momento dello scoppio dell’emergenza sanitaria l’obiettivo cui tendere ed ora che è partita la Fase 2 è prioritario accrescere i livelli di informazione e formazione dei lavoratori e degli operatori e realizzare, con le Istituzioni e le Parti sociali, azioni congiunte nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità.

Parla il presidente di Ance Aies Salerno Vincenzo Russo

"Siamo quotidianamente in prima linea con indicazioni operative e concrete a sostegno di tutte le imprese iscritte in Cassa Edile Salernitana per far fronte all'emergenza, le stesse potranno da oggi affidarsi al Comitato Territoriale per ottenere supporto e formazione affinché il riavvio delle attività garantisca alle aziende e ai lavoratori le corrette condizioni di sicurezza".

Le parti firmatarie hanno chiesto, inoltre, la costituzione presso la Prefettura di un Tavolo permanente, con la partecipazione dell’Asl, dell’Ispettorato Territoriale del lavoro, dell’Inail e delle committenze firmatarie del protocollo parti sociali dell’edilizia del 24 aprile. "La costituzione del Comitato Territoriale Covid, - per i responsabili provinciali di Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil e delle organizzazioni datoriali dell’artigianato CNA e Casartigiani e per il presidente di Ance Aies Salerno, Vincenzo Russo - è un grande risultato e dimostra che lavorare insieme, fare sistema, privilegiare l’interesse generale, porta sempre risultati tangibili e proficui”.