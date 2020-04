Covid-19 a Salerno, i commercianti "consegnano" le chiavi dei locali al sindaco

Dopo la protesta di ieri sera con i locali aperti e le luci accese, questa mattina l'Associazione dei Commerciali per Salerno, tramite il presidente Generoso Russo, ha consegnato idealmente al primo cittadino Vincenzo Napoli le chiavi dei loro esercizi commerciali per sottolineare quanto questa emergenza dovuta al Coronavirus li stia penalizzando economicamente.

L'incontro

Oltre al primo cittadino era presente l'assessore comunale al commercio Dario Loffredo. "Vicinanza e sostegno da parte del sindaco e dell'Amministrazione comunale che auspicano una ripartenza quanto più celere nel rispetto sempre della salute di tutti e delle norme di distanziamento sociale messe in atto per contrastare questa pandemia. Il sindaco, l'assessore Loffredo e la giunta - si legge in una nota - stanno verificando tutte le provvidenze dell'organo preposto per mettere in campo azioni che possano dare sollievo al comparto". In occasione di questo incontro, il primo cittadino ha esortato ancora una volta la cittadinanza a non commettere passi falsi e a rispettare le regole perché tutti insieme possiamo farcela".

