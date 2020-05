Covid-19, pesca delle alici in crisi: le telecamere Rainews 24 a Cetara

"Non ce la facciamo più. Abbiamo bisogno di aiuto. Ho una barca ferma con 7 persone assicurate a bordo. Ci stiamo ammazzando con le nostre mani". Il pescatore di Cetara Domenico Giordano, uno dei tanti in difficoltà, è stato intervistato da Rai News 24. Una troupe ha deciso di far visita al borgo marinaro della Costiera Amalfitana per documentare la crisi.

I dettagli

L'emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio il settore della pesca. In Costiera Amalfitana la domanda è calata dell'80%. A rischio un prodotto di nicchia conosciuto in tutto il mondo: la colatura di alici. "Danni per milioni di euro: è l'indotto di un settore per soli 35mila litri. "Dire alici - spiega Giulio Giordano, trasformatore ittico - è come dire Cetara. Se scompaiono le alici, scompare Cetara". L'auspicio del presidente dell'associazione Colatura d'Alici Dop, Lucia Di Mauro: "Mai come in questo momento la crisi ha bloccato tutto. Sono ottimista perché siamo ancora in tempo per recuperare. Dobbiamo farlo tutti insieme".