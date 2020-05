Crisi e commercio, "Delicious" di via Gramsci chiude i battenti

Ci duole informarvi, con così poco preavviso che questo esercizio comunica la “cessata attività”.

Amarezza e dispiacere, tra i buongustai fidelizzati alla pizzeria Delicious di via Gramsci. "Colgo l’occasione per dirvi dal più profondo del mio cuore un doveroso e sincero grazie, per aver creduto in noi ed apprezzato il nostro operato e i nostri prodotti - hanno scritto a mezzo social i titolari del locale - Grazie per averci dato l’opportunità di crescere, promuovere e realizzare un progetto che era un semplice pensiero. Senza clienti come voi, tutto ció sarebbe rimasto solo un sogno. Dicono che si chiude una porta e si apre un portone. Oggi questa porta si chiude, ma un domani chissà".

Infine, l'avviso: "Con tutte le dovute precauzioni, l'attività continuerà presso la sede di Pizzeria A Modo Bio di Brignano". Per gustare le specialità è possibile, dunque, ordinare le pizze al locale della zona alta di Salerno.