Crisi del commercio, chiude i battenti lo storico ristorante Santa Lucia

Chiude i battenti dopo tre quarti di secolo, lo storico ristorante Santa Lucia, in via Roma, ennesima vittima della crisi economica che sta colpendo il territorio. Alzò la sua saracinesca nel 1946, il locale che rappresenta un pezzo della città, con i suoi piatti di cucina tradizionale che sono stati degustati anche da numerosi personaggi famosi, del calibro di Renzo Arbore e Luigi De Filippo, recentemente scomparso.

La nostalgia

Amarezza, dunque, per la chiusura del ristorante: del Santa Lucia resta, oggi, solo il bed and breakfast. In tanti, porteranno nel cuore le specialità dello storico locale di via Roma e il sorriso della proprietaria, donna Elvira.