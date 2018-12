La salernitana CTI Foodtech tra le finaliste del premio "Innovation Award" di Fruit Logistica Berlino 2019

Dopo la vittoria al Premio Best Practices di Confindustria Salerno, un’altra soddisfazione per la Cti Foodtech. La società salernitana, leader mondiale nella produzione di macchine per la lavorazione della frutta, è stata nominata tra le 10 finaliste dell’"Innovation Award" di Fruit Logistica Berlino 2019, il premio più importante del settore ortofrutticolo.

Il premio

Il prestigioso riconoscimento è arrivato grazie al progetto “300 Avc”, la prima macchina al mondo in grado di denocciolare l’avocado. Un prodotto, protetto da brevetto internazionale, che sta riscuotendo grande successo e attenzione, come testimoniano la vittoria al Premio Best Practices e le richieste dei grandi produttori di avocado. Prima dell’introduzione sul mercato della 300 Avc, la fase di denocciolatura della trasformazione industriale dell’avocado veniva effettuata esclusivamente a mano negli impianti produttivi mondiali. La 300 Avc è una delle quattro innovazioni italiane selezionate e che verranno giudicate dagli oltre 70 mila visitatori che dal 6 all’8 febbraio prossimi si recheranno a Berlino per la Fruit Logistica, la fiera più importante al mondo del settore. Finora nessuna azienda italiana si è mai aggiudicata il primo premio.

Il commento di Biagio Crescenzo: