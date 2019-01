D.L. 119/2018 e Legge di Bilancio, lo scenario Fiscale 2019: convegno dell'ANC

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà domani il primo convegno dell’anno 2019 organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno che si terrà domani, alle ore 15.30, presso il Saint Joseph Resort (via S. Allende 66, Salerno).“D.L. 119/2018 e Legge di Bilancio. Lo scenario Fiscale 2019”, questo il titolo dell’appuntamento che tratterà i temi più scottanti nel mondo economico nazionale: Flax Tax, nuovi regimi fiscali, pace fiscale e rottamazione delle cartelle esattoriali 3.0.Il D.L. n.119/2018, convertito in legge n.136, infatti, contiene tutte le novità fiscali che riguardano gli strumenti per la “pacificazione fiscale”, la semplificazione degli adempimenti, l’innovazione del processo tributario, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e la disciplina del Gruppo Iva.

«La nuova Legge di Bilancio 2019 coinvolgerà diversi attori, tra cui aziende e lavoratori autonomi– spiega il Presidente dell’ANC Salerno, Matteo Cuomo -. Il convegno nasce per permettere a tutta la categoria di approfondire l’argomento e di risolvere eventuali dubbi e perplessità. Rispetto al testo originario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso ottobre, infatti, il decreto perde alcuni pezzi, tra cui la dichiarazione integrativa speciale, ma si arricchisce di nuovi tasselli, tra cui la sanatoria delle irregolarità formali, la pace fiscale e tanto altro».

L’evento di domani, inoltre, rappresenterà, non solo una grande occasione per tutti i commercialisti e gli esperti del settore al fine di arricchire il proprio bagaglio professionale, ma costituirà anche motivo di vanto per la città di Salerno poiché sarà il primo convegno sul tema organizzato in provincia, anticipando così i consueti workshop nazionali attivati dalle testate giornalistiche de Il Sole 24 Ore e Italia Oggi. Ad aprire con gli indirizzi di saluto il Presidente ODCEC di Salerno, Salvatore Giordano, e il Segretario ANC Salerno, Mauro De Santis. Al banco dei relatori: Riccardo Patimo, commercialista di Roma, e Antonio Sanges, componente commissione scientifica ANC Salerno.