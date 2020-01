Danni maltempo: lavori per circa 705.000 euro, parla Strianese

Il maltempo ha messo in ginocchio il nostro territorio e, così, è risultata necessaria una serie di interventi urgenti da parte della Provincia di Salerno. Le precipitazioni atmosferiche di fine dicembre scorso, infatti, hanno arrecato notevoli danni anche alle infrastrutture stradali di competenza di Palazzo Sant'Agostino.

SP 350 Eboli cedimento scarpata stradale € 40.000,00

SP 29 Olevano S.T. / Battipaglia ostruzioni tombini e cedimenti vari € 30.000,00

SR ex SS 164/b Montecorvino R. manutenzione straord. rete corticale € 30.000,00

SR ex SS 164/b Acerno cedimento scarpata stradale € 25.000,00

SR ex SS 381 Laviano rifacimento tratto muro di contenimento € 30.000,00

SR ex SS 373 Ravello protezione da caduta massi e pulizia scarpata € 60.000,00

SP 1 Tramonti cedimento scarpata stradale € 30.000,00

SP 105 San Mango Piemonte cedimento scarpata stradale € 50.000,00

SP 26/a San Cipriano Picentino cedimento scarpata stradale € 50.000,00

SP 28/a Montecorvino P. e R. ostruzioni tombini e cedimenti vari € 25.000,00

SP 26/a e SP 28/a San Cipriano /Montecorvino indagini geognostiche € 20.000,00

SP 214 Giffoni Sei Casali ostruzioni tombini e cedimenti vari € 15.000,00

SR ex SS 18 Vietri sul Mare ostruzioni tombini e cedimenti vari € 20.000,00

SP 227 San Cipriano P. cedimento scarpata stradale € 20.000,00

SR ex SS 18 Prignano / Rutino caduta pietrame per frane € 10.000,00

SP 88 / SP 174 Altavilla Silentina caduta pietrame per frane € 20.000,00

SP 11/b Albanella/Roccadaspide cedimento tombino/caduta pietrame per frane € 35.000,00

SP 184 Agropoli caduta pietrame per frane € 10.000,00

SP 56 Perito cedimento scarpata stradale € 30.000,00

SR ex SS 447 Centola rifacimento tratto muro di contenimento € 50.000,00

SP 47 Stio / Gioi caduta pietrame e smottamenti tratti stradali € 60.000,00

SR ex SS 488 Moio della Civitella cedimento scarpata stradale € 20.000,00

SR ex SS 488 Felitto cedimento scarpata stradale € 25.000,00