Maltempo e danni: 705.000 euro dalla Regione per le strade provinciali

Notevoli danni anche alle infrastrutture stradali di competenza della Provincia di Salerno, a causa del maltempo dello scorso dicembre: sono risultati necessari interventi di somma urgenza per la riapertura di molte strade. “Ancora una volta la Regine Campania non ci lascia soli – ha detto il presidente della Provincia, Michele Strianese – e ci accorda un finanziamento dall’importo complessivo di euro 705.000 euro, permettendoci così di completare le attività, già in corso, e necessarie al superamento delle emergenze. I danni che il maltempo aveva arrecato alle nostre strade erano enormi e urgeva risolvere in tempi rapidi le interruzioni dovute a cedimenti di scarpata e frane. Così la Provincia di Salerno, nella serenità della copertura finanziaria che la Regione Campania ci assicurava, ha potuto avviare subito, attraverso il settore Viabilità e Trasporti, tutti i lavori necessari per ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare viabilità eliminando i disagi per le nostre comunità. Avevamo stimato I lavori di somma urgenza appunto per un totale di circa 705.000 euro".

Il piano degli interventi per l’emergenza del dicembre 2019: