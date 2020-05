Busitalia, disagi per gli utenti e per gli autisti: l'ira di Santoro

Riflettori puntati sul diritto alla mobilità e sulla querelle Busitalia: il consigliere comunale Dante Santoro chiede all'assessore competente ed al sindaco intervento urgente: "Utenti e lavoratori dell'azienda meritano rispetto - spiega Santoro - Dal 18 maggio con l'apertura collettiva e senza l'autocertificazione per gli spostamenti per la cittadinanza, Busitalia non ha messo in campo il 100 % dei servizi così come richiesto dall'ultima ordinanza regionale visto che sono state tagliate le corse di prima mattina sulle direttrici da e per Battipaglia/Mercato San Severino e le corse serali con ultime partenze rispettivamente alle 20.30/20.45. Chilometri che sono stati risparmiato anche tagliando le corse serali dei rioni collinari isolando quartieri come Cappelle, Giovi, Ogliara, Croce, Brignano, Casa Manzo ed anche per l'ospedale Da Procida. Inoltre non viene espletato il servizio universitario né quello festivo. Il Comune di Salerno tace, rendendosi complice di questi danni perpetrati ad utenti e lavoratori. I mezzi giacciono in deposito e il personale è costretto a rimanere in cassa integrazione ben oltre quelli che erano gli accordi con le organizzazioni sindacali".

La denuncia