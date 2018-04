Previsioni occupazionali in provincia di Salerno: i dati di Excelsior

Riflettori puntati sulle previsioni occupazionali nella nostra provincia, nel mese di aprile 2018. A rilevare i programmi delle imprese salernitane del settore privato dell’industria e dei servizi, l'indagine del sistema Excelsior, realizzata da Unioncamere in collaborazione, con l’Agenzia Nazionale per Politiche Attive del Lavoro: risultano circa 6.800 le entrate previste. In Regione Campania saranno 33.100 e complessivamente in Italia circa 425.000.

I dati

Nel 25% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 75% saranno a termine. Si concentreranno per l’81% nel settore dei servizi e per l’82% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 7% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici (ossia profili high skill), quota inferiore alla media nazionale (17%).

L'analisi

L’analisi indica che in 12 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 29% interesseranno giovani con meno di 30 anni. Il 5% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato mentre le tre figure professionali più richieste (cuochi, camerieri e altri professioni dei servizi turistici - conduttori di mezzi di trasporto – personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone) concentreranno il 49% delle entrate complessive previste. Infine, le imprese che prevedono entrate saranno pari al 14% del totale.