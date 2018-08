Boom per il turismo campano, pienone in provincia di Salerno: i dati

Boom per il turismo in Campania: come riporta La Città, per l’Abbac, l’associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania, Capri e Positano sono già sold out, la Costiera amalfitana e il Cilento registrano trend crescenti. E al momento Salerno supera perfino Napoli. Invece secondo la Cna, in Italia, parte un mese da crescita record di visitatori (più 5,8 per cento su agosto 2017). La Sicilia è la più ambita da italiani e stranieri; sul podio l’accompagnano Puglia e Sardegna. Tra le prime dieci regioni ci sono anche Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Liguria, Lazio, Basilicata. La Campania sembra intercettare meno l’enorme flusso turistico in approdo (14,6 milioni di persone). E questo, nonostante Napoli occupi il quarto posto tra le città con più turisti, dietro Roma, Firenze e Venezia. Un exploit che genera anche un effetto traino per le altre località della regione.

Le indagini

Secondo l'Abbac, l'indagine condotta su indici dei maggiori portali internazionali di prenotazione e sondaggi diretti con un campione significativo di strutture ricettive "danno chiara la dimensione del successo della Campania tra le mete preferite in Italia. La media di pernotti è 2,5 per cento con punte anche oltre i sei giorni in alcune zone. Quasi il 60 per cento di turisti stranieri, in aumento gli italiani che in alcune aree puntano a prenotazioni anche ben oltre la settimana». In provincia di Salerno, l’aumento vertiginoso dell’offerta di B & B si spiega con la sempre più alta curva della domanda. Ad Amalfi siamo al 91 per cento di prenotazioni, ma per il tutto esaurito è questione di oreIl dato potrebbe essere stato superato – precisa l’Abbac – portando in over booking anche gli altri Comuni della Divina come Praiano, Conca dei Marini, Maiori, Minori, Cetara e Vietri sul Mare. Prezzi per camere che oscillano dai 90 ai 120 euro", si legge ancora su La Città.