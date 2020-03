Emergenza sanitaria: mancano 1600 unità in Campania, incremento di posti in terapia intensiva

Il Ministro della Sanità ha chiesto di raddoppiare i posti letto nei reparti di Terapia Intensiva, negli ospedali. Come ha sottolineato su una diretta Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dunque, non c'è un attimo da perdere per provvedere a garantire assistenza sanitaria a tutti coloro che ne necessitano, procedendo con l'attuazione del decreto. I 320 attuali posti in Campania, quindi, saranno incrementati con quasi altri 500 posti. Per i lavori edili in poche settimane De Luca conta di provvedervi, ma ci sono due problematiche serie: il personale e le tecnologie mediche carenti.

Parla De Luca