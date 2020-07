Regione e ripresa, De Luca ora guarda al "miracolo economico campano": il video

Dalla capacità di gestione delle emergenze, passando per il superamento del commissariamento, per arrivare ai nuovi cantieri e allo sblocco di quelli paralizzati: il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca è un fiume in piena nella diretta Facebook, dove oggi pomeriggio ha fornito il punto della situazione sui contagi e sulle importanti iniziative che la Regione Campania sta mettendo in campo in ogni settore per la ripresa.

Mira al miracolo economico campano, De Luca, annunciando interventi strategici, dai trasporti alle operazioni per creare possibilità di lavoro per i giovani.

Ecco la video-diretta del presidente della Campania