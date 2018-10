della Rocca Gioielli - Cerchi Rolex Usati? Attento a questi errori!

Se è vero che l’acquisto di un Rolex usato si traduce entro qualche anno in un investimento capace di garantire un ritorno economico, è vero anche che il design dei diversi modelli può variare moltissimo, così come le occasioni di utilizzo: per capire qual è il Rolex che fa al caso proprio è consigliabile riflettere sull’utilizzo che se ne vorrà fare e sulle buone norme del dress code. Afferma l’esperto: “Ci sono appassionati che, quando si informano sui Rolex usati per effettuare un acquisto, sono alla ricerca di un orologio che soddisfi i loro desideri estetici e che coroni soltanto le occasioni più importanti. Altri, invece, cercano un orologio da indossare ogni giorno: ognuno di questi approcci può trovare la risposta ideale in diversi modelli”.

Per chi è alla ricerca di un Rolex in vendita da indossare soltanto nelle occasioni più formali, ad esempio, la gamma di modelli classici è la più consigliata, anche se non mancano le dovute eccezioni. Spiega l’esperto: “Tra tutti i modelli di Rolex in vendita, il Cellini è il simbolo di classicità ed eleganza per eccellenza: è un modello molto amato, oggi come in passato, proprio per il suo design essenziale che lo rende senza tempo. Non a caso, lo si trova al polso di celebrità molto diverse tra loro, come Placido Domingo, Barack Obama, il golfista Phil Mickelson, Russell Crowe e il comico americano Kevin Hart. Per gli appassionati di Rolex sportivi, che non vi vogliono rinunciare nemmeno nelle occasioni più formali, il modello più indicato è il Submariner, reso iconico da Sean Connery nei panni dell’agente segreto James Bond. È un orologio indossato da altre star dal grande carisma, come Steve McQueen, Al Pacino, Brad Pitt, Bruce Springsteen, David Beckham”.

Se le occasioni formali impongono un certo adeguamento alle consuetudini, il tempo libero lascia invece maggiori possibilità di personalizzazione del proprio stile: “Molti appassionati, quando cercano un Rolex usato , desiderano un orologio da poter indossare spesso, che li definisca anche al di fuori delle occasioni pubbliche e lavorative. È per il tempo libero che al polso si sfoggiano più frequentemente modelli la cui scelta è dettata dal puro gusto personale. Si spazia dal Turn-O-Graph al Milgauss, dal Deep Sea allo Yacht-Master. Tra i modelli di Rolex in vendita più diffusi per il tempo libero, ad ogni modo, due spiccano su tutti: il GMT-Master, indossato sul set da Dustin Hoffman, Keanu Reeves e Mel Gibson, e l’Explorer, già avvistato al polso di Brad Pitt, Matt Damon e Tom Hanks”.

Tra queste due occasioni opposte si declinano le diverse possibilità legate alla vita lavorativa. Spiega l’esperto Luca Grasso: “Se l’occasione di lavoro è business casual, ovvero formale, il Day-Date è un modello perfetto. Per situazioni professionali smart casual, invece, si può optare per una vera e propria superstar tra i vari modelli di Rolex in vendita: il Rolex Cosmograph Daytona, scelto da molte celebrità come Ed Sheeran, Adam Levine, il tennista Roger Federer, Jennifer Aniston e Victoria Beckham. Per le situazioni di lavoro con dress code casual, invece, si può optare per un DateJust, spesso al polso di Eva Longoria, Bruce Willis, Andy Roddick e Matthew Fox”.

Gli appassionati che hanno adocchiato altri modelli di Rolex usati in vendita, però, non disperino: le regole di stile sono sempre più indicazioni da interpretare secondo il proprio gusto personale. “Quelle che un tempo erano delle prescrizioni infrangibili - conferma l’esperto - oggi sono delle consuetudini che possono essere seguite o reinterpretate: l’eleganza è sempre più un concetto da interpretare con libertà, creatività e personalizzazione”.

Dal 1989 la boutique e il laboratorio di orologeria della Rocca Gioielli, con sede a Bologna, sono punti di riferimento internazionali per la valutazione, la riparazione e la compravendita di Rolex usati grazie alla presenza di periti esperti iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.I.A. e al Tribunale di Bologna. La boutique offre un servizio di valutazione in sole 24h e si occupa della compravendita di qualsiasi tipo di orologio usato.

