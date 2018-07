Difficoltà economiche dei Comuni: la Regione Campania mette in campo 114,4 milioni

Non resta indifferente dinanzi alle difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali, l’amministrazione regionale della Campania: su iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca, infatti, Palazzo Santa Lucia mette in campo 114,4 milioni destinati in particolare ai Comuni che si trovano nell’impossibilità di poter completare o realizzare opere.

Lo scopo

Sbloccare immediatamente importanti risorse finanziarie depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti da destinare esclusivamente ad investimenti: questo lo scopo dell'iniziativa. Le somme in questione si riferiscono ai mutui assunti con la Cassa, nel corso degli anni fino al 31 dicembre del 2007 compreso, il cui ammortamento è in corso ed il relativo onere finanziario fu assunto a carico della Regione Campania, a seguito della concessione di contributi pluriennali, pari alle annualità del mutuo.

I progetti

In tal modo, gli Enti Locali potranno finanziare uno o più progetti utilizzando le economie rivenienti dai vecchi finanziamenti risultanti dalle minori spese sostenute rispetto all’importo nominale del mutuo, quali a titolo indicativo: il ribasso d’asta, minori spese tecniche, minori spese generali ed altro. Sono esclusi i mutui il cui ammortamento scade a fine 2018 o a fine 2019. Prorogati, inoltre, i tempi entro cui poter iniziare i lavori per quei finanziamenti, ancora attivi, per i quali i lavori non sono ancora iniziati ed il contributo dovrebbe essere revocato. Gli enti locali interessati al provvedimento, da una prima stima, sono circa 538, di cui circa 531 Comuni, 2 Consorzi ASI e le 5 ex Amministrazioni Provinciali.

I finanziamenti

· PROVINCIA DI AVELLINO: 116 enti per 21 milioni

· PROVINCIA DI BENEVENTO: 76 enti per 15 milioni

· PROVINCIA DI CASERTA: 104 enti per 26,9 milioni

· PROVINCIA DI NAPOLI: 88 enti per 26,6 milioni

· PROVINCIA DI SALERNO: 154 enti per 24,9 milioni