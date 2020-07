Tutto pronto per la presentazione in diretta streaming del “Digital Days 2020”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani 14 luglio, a partire dalle ore 10,30, si terrà in diretta streaming la conferenza di presentazione del “Digital Days 2020”, il primo summit online sulla resilienza digitale e sulla digital compliance. L’evento, che nelle prime due edizioni si è svolto in location esclusive della provincia di Salerno, quest’anno sarà interamente digitale ed incentrato sulla capacità di imprenditori, manager e professionisti di utilizzare la digitalizzazione per rendere le proprie aziende, ed i propri business, resilienti e duttili di fronte ad uno scenario incerto, basato su nuovi standard, per fare fronte a cambiamenti repentini portati da eventuali emergenze sanitarie e nuove esigenze di carattere logistico e finanziario. L’edizione 2020 del Digital Days si avvale dell'intervento degli Osservatori Digital Innovation Del Politecnico Di Milano ed è promossa dal Centro di Competenze Digitali, primo hub in Italia sulla Digitalizzazione a Norma dei documenti, dei processi e delle procedure aziendali, in collaborazione con Savino Solution Srl, società accreditata AGID. Il Digital Days 2020 prevede tre intere giornate, dal 24 al 26 luglio, e oltre 25 talk sulla digitalizzazione a norma dei processi con esperti del settore e rappresentati del mondo dell’impresa di diversi settori, per rispondere a queste domande. Tutto in streaming gratuitamente, all’interno del Centro Competenze Digitali. Alla conferenza di presentazione, moderata dal giornalista Giuseppe Alviggi e e trasmessa in diretta sui canali social network dei partner dell’iniziativa e sul sito www.digital-day.it, interverranno Nicola Savino e Nik Panzalis, organizzatori del Digital Days 2020, l’Assessore all’Innovazione del Comune di Salerno Mariarita Giordano, che ha preso parte alla II edizione dell’evento che si è tenuta lo scorso anno al Castello di Arechi, Claudio Rorato, Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, il direttore di Innovation Post Franco Canna, il giornalista di Startup Italia Giancarlo Donadio e il redattore economia di Wired Luca Zorloni.