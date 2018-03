Digitalizzazione dei processi aziendali, domani “Digital Drink” in SellaLab Salerno

Si svolgerà martedì 27 marzo, a partire dalle ore 18, presso il SellaLab Salerno, si terrà il “Digital Drink” con l’esperto nazionale di digitalizzazione a norma Nicola Savino.

I dettagli

Il Ceo della Savino Solution srl, società presente nell’Albo dei conservatori accreditati dall’Italia Digitale, interverrà sul tema “La digitalizzazione in azienda: metodologia corretta per la digitalizzazione dei processi aziendali". L’appuntamento, rivolto ad imprenditori e liberi professionisti, si pone l’obiettivo di far conoscere ai partecipanti il corretto metodo su come digitalizzare i processi documentali dell’azienda senza commettere errori o incorrere in sanzioni. Savino, ideatore del primo “Tour della Dematerializzazione”, parlerà dei principali riferimenti normativi che hanno dato slancio al processo di digitalizzazione in Italia e presenterà alcuni “casi di successo”, utili per comprendere i vantaggi di un giusto approccio a queste tematiche. Dall’esperienza di Nicola Savino e del suo team è nato il Metodo Savino, un servizio innovativo, unico in Italia, che si caratterizza per l’applicazione di sette regole fondamentali, che consentono di digitalizzare un’organizzazione aziendale per avere processi senza carta più agili, efficienti e sicuri. Il commento di Savino: “L’incontro in SellaLab intende offrire ai partecipanti una panoramica generale sul mondo della digitalizzazione, fornendo consigli pratici, soluzioni personalizzate e non solo nozioni teoriche”.