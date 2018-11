Digitalizzazione dei processi, domani workshop gratuito dell'esperto Nicola Savino al Sellalab di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I dati aziendali sono diventati ormai veri e propri documenti informatici, ma per utilizzarli correttamente è necessario renderli efficienti, efficaci e sicuri. Per fare questo è necessario seguire i giusti accorgimenti e conoscere le metodologie normative, anche per rispettare le norme giuridiche attualmente in vigore nel nostro Paese. Sono questi i temi che verranno affrontati nel corso del prossimo Digital Drink organizzato da Sellalab Salerno, il centro di innovazione per le imprese del Gruppo Sella. L’incontro, che si terrà domani martedì 20 novembre presso la sede di Sellalab in Lungomare Trieste 104, ha come titolo “Come rendere i processi aziendali efficienti, efficaci e sicuri grazie alla digitalizzazione”. Relatore della serata sarà l’esperto di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi aziendali Nicola Savino, già ospite di un Digital Drink nel mese di marzo. Nel corso dell’evento verranno presentate le metodologie normative, tecniche e organizzative per garantire che i processi aziendali, formati da qualunque dato gestito, archiviato, conservato e distribuito, abbiano certezza digitale, illustrando ai partecipanti tutti gli step da affrontare in questo percorso di digitalizzazione. Verrà anche affrontato il tema della conservazione digitale dei dati, aspetto sul quale la società di Nicola Savino ha recentemente ottenuto il primo brevetto in Europa di un sistema di conservazione digitale a norma di legge per i record e la blockchain. L’evento è gratuito e si terrà dalle ore 18,00 nei locali di Sellalab in Lungomare Trieste 104 a Salerno. È aperto a tutti e in particolare a imprenditori, professionisti e consulenti che vogliono migliorare i processi delle proprie attività grazie al digitale e trasformare obblighi normativi o scadenze sul tema in opportunità di sviluppo e business. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.sellalab.com dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato degli appuntamenti.