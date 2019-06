Disagi per gli utenti per il pagamento della Tari: le rassicurazioni del Comune e l'ira dell'opposizione

In corso di risuluzione, i disagi segnalati da diversi salernitani per il pagamento della Tari 2019. L'assessore al Bilancio del Comune di Salerno Luigi Della Greca, infatti, esprime ai concittadini rammarico per alcuni problemi verificati, nonostante la grande dedizione del personale addetto. Come rende notoi il Comune, infatti, "il nuovo sistema gestionale ha comportato alcune difficoltà operative che sono in corso di risoluzione. I competenti uffici sono costantemente al lavoro per superare questi momenti di difficoltà e garantire il miglior servizio agli utenti, che si ringraziano per la comprensione e pazienza", conclude la nota.

La polemica

Intanto, il consigliere comunale d'opposizione, Roberto Celano, esprime tutta la sua amarezza, puntando il dito contro il Comune per i disservizi in questione: "I disagi che stanno vivendo in questi giorni i contribuenti salernitani, fortemente tartassati da una tassazione impietosa, con file interminabili per richiedere le deleghe mai arrivate e/o i ricalcoli dei pagamenti dovuti per la TARI, erano facilmente prevedibili - ha sottolineato - Ne' è immaginabile, come pubblicizza l'Amministrazione, che persone anziane possono pensare di utilizzare il calcolatore presente sul sito internet del Comune di Salerno per provvedere autonomamente al ricalcolo dell’importo 2019 da versare entro il 17 giugno. Votammo contro le modifiche disposte ed un regolamento che, sin da subito, appariva ulteriormente penalizzante per i contribuenti, prevedendo i disagi che il provvedimento avrebbe causato. La nostra solidarietà va anche ai dipendenti del settore tributi, vittime anch'essi di scelte scellerate e, sovente, succubi dell'esasperazione di taluni contribuenti costretti ad ore di fila. Ancora una volta avevamo ragione. Ancora una volta l'Amministrazione di Salerno si è dimostrata vorace ed incapace", ha concluso.

E sempre a prososito di tasse, su tutte le furie, intanto, Gianpaolo Lambiase, consigliere comunale di Salerno di Tutti: