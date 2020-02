Coronavirus, "Scafati cresce": "Mai vista un'amministrazione che chiede la disinfestazione ai negozi"

Commercianti preoccupati, per l'ordine di disinfestazione emesso dal Comune di Scafati, a seguito dell'emergenza Coronavirus. Non ci sta, Vincenzo D'Aragona, presidente dell'associazione "Scafati Cresce" che interviene sulla vicenda puntano il dito contro l'amministrazione

"L'ordinanza del Comune di Scafati metterà in ginocchio i commercianti.

Non si può fare un'ordinanza del genere. Chiedere queste cose ai commercianti, che sono già in crisi in questo periodo, è assurdo.

Fare una disinfestazione porta tante spese. Non si è mai vista un'amministrazione comunale che chiede ai negozianti di disinfettare le strade con l'immondizia che invade i marciapiedi della città".