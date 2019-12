Manutenzione del verde pubblico: appalto ad una ditta che non ha partecipato alla gara

La gara d’appalto per la manutenzione del verde pubblico a Salerno è stata vinta da una ditta che non figurava nell’elenco delle 19 aziende del settore invitate dal Comune a partecipare alla gara. E' quanto riporta La Città: imbarazzo, dunque, per l’aggiudica dei lavori per uno dei 3 lotti messi a gara.

Il caso

Probabile che nell’elenco delle 19 società presenti nel MePa (il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) sia stata inserita una società che non era stata invitata a scapito di quella che ha partecipato effettivamente (e che rientra nel circuito del MePa). Si attende per fare chiarezza sul fatto.

Le rassicurazioni

Si è certamente trattato di un refuso che sarà sfuggito nel copia e incolla dell’elenco delle aziende che erano state invitate, rassicurano da Palazzo di Città: "In maniera celere sarà pubblicato un nuovo atto che precisa e corregge l’errore".