Dossier per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: si parla anche del viadotto Gatto

Nel dossier richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli, ci sarà anche la documentazione sul Viadotto Gatto: il Comune di Salerno, così come gli altri municipi, dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova, dovrà elencare al Ministero le infrastrutture della città alias impalcati, viadotti e ponti per fare il punto della situazione e capire quali sono le attività fino ad oggi svolte in termini di monitoraggio.

Come riporta Il Mattino, l’intento è quello di stilare una mappa che, a livello centrale, permetta di tenere la situazione generale sotto controllo.