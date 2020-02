Economia e turismo: il dragaggio prosegue, nessun condizionamento

Accogliendo l'appello del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, Salerno non si ferma per l'emergenza Coronavirus. Procede, infatti, il cronoprogramma del dragaggio al porto, come conferma l'assessore comunale all'Urbanistica Mimmo De Maio che stamane è stato a bordo della draga Breydel per una verifica dello stato di avanzamento dei lavori.

I dati

Dragati i primi 850.000 mc. sui 3.200.000 mc. complessivi, in perfetto rispetto del cronoprogramma.

Per il 31 marzo si raggiungerà la quota di 1.400.000 mc e si concluderà il primo step. "A novembre prossimo ci sarà la ripresa delle attività", ha annunciato l'assessore.

Il virus non ferma la musica

Intanto, Ravello sfida il coronavirus ed apre le sue porte alla rassegna “Schola Cantorum”, con la direzione artistica del maestro Colomba Capriglione. Presso l’Auditorium Oscar Nyemeyer, sabato 7 e domenica 8 marzo, verranno ospitati i cori selezionati. Insomma, se è vero che importanti iniziative sono state annullate con largo anticipo, come il raduno nazionale dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri prevista per maggio, ce ne sono altre che sono state confermate, per scongiurare nuove ricadute negative sul territorio.

