Ecommerce Hub a Pontecagnano, partecipa anche la Confcommercio salernitana

Nella suggestiva cornice del Tabacchificio Centola di Pontecagnano Faiano, la Confcommercio Campania di Salerno parteciperà alla quinta edizione di Ecommerce Hub, in programma domani (venerdì 4 ottobre) : un evento dedicato al commercio elettronico, tra i più importanti in Italia, che ritorna per parlare di attualità, insieme ai massimi esponenti del settore.

Il programma

Al centro della giornata di formazione, sarà il tema del “New Retail”, con le strategie di fusione che sempre più vanno realizzandosi fra commercio online e quello negli store fisici. A partire dalle 17, all’interno della Ecommerce Arena, in una sala interamente dedicata ai professionisti del campo che intendono fornire una formazione altamente specializzata, oltre che gratuita, il Marketing Coach Antonio Monizzi presenterà un intervento dal titolo “𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ: 𝑙’𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑁𝑒𝑤 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙, 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑜”, nel ruolo di Consigliere Confcommercio Campania, per la sede di Salerno. In un mercato in continua evoluzione, dove i grandi colossi del retail la fanno sempre più da padroni, secondo Monizzi, la ricetta per i commercianti tradizionali è quella di investire nella digitalizzazione della loro impresa, ma senza trascurare il fattore umano, provando ad offrire ai propri clienti qualcosa che non potranno mai trovare altrove.



La biografia: