Economia del Mare: entro l'8 novembre è possibile proporre le start up, il progetto europeo

Anche Salerno, grazie al programma europeo Urbact, è membra della rete di 7 città portuali, tra cui Galati, Matosinhos, Matarò, Burgas, Ostend, chiamata BluAct con il comune scopo di acquisire ed adattare la buona pratica riconosciuta alla Città di Pireo dall’Unione Europea per aver valorizzato e rilanciato l’economia del mare tramite una competizione dal nome “Blue Growth Initiative”. BluAct quindi ha l’obiettivo di favorire la Blue Economy e la creazione di nuovi posti di lavoro tramite la realizzazione di competizioni di start-up sulla Blue Economy.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese

“La Provincia di Salerno vuole dare tutto l’appoggio possibile a questo progetto molto interessante, portato avanti dal Gruppo di Supporto Locale URBACT, costituito da Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e Confindustria Salerno, che si muove in costante dialogo con gli stakeholders di riferimento e le altre parti interessate. Nell'ambito dell'iniziativa BluAct, Confindustria Salerno ha organizzato, per la 13° edizione del Premio Best Practices per l'innovazione, una sezione rivolta a start up, proponenti progetti sui temi dell'economia del mare: Ambiente marino e fascia costiera; Biotecnologie blu; Energie rinnovabili dal mare; Risorse abiotiche marine; Cantieristica e robotica marina; Skills & Job; Infrastrutture di ricerca; Sostenibilità e usi economici del mare. È una opportunità per i nostri giovani molto importante. Il progetto BluAct promuove l’economia del mare, stimola quindi l’imprenditorialità attraverso l’innovazione e la creazione di posti di lavoro. La Provincia di Salerno ha oltre 220 km di coste, il mare è un elemento che fa parte del nostro quotidiano"

Per partecipare, c'è tempo fino all’8 novembre: è possibile presentare un progetto secondo il regolamento “Start up Economia del Mare” e compilare il formulario, inviando il tutto via mail a premiobp@confindustria.sa.it. Per altre informazioni: Bluactsalerno.unisa.it