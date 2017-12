Al via l'elettrificazione della tratta Salerno-Benevento: in arrivo i primi 15 milioni

Via libera dal Cipe per l’elettrificazione della tratta ferroviaria Salerno-Benevento. Come riporta Telecolore, in arrivo i primi 15 milioni per l'importante intervento.

I collegamenti

Dopo l’annuncio del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca nei mesi scorsi, infatti, è giunta dal Cipe la buona notizia: 36 mesi risultano essere il tempo necessario per migliorare i collegamenti pure con la Valle del’irno ed Avellino.