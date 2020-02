Emergenza Coronavirus: scende in campo la Claai, le iniziative

Riflettori puntati sull'emergenza Coronavirus: la Claai Salerno mette in campo iniziative per fronteggiare l’eventuale crisi economica scaturita da quella sanitaria. Un incontro urgente della giunta della Camera di Commercio di Salerno, è quanto chiedono i due rappresentanti Sabatino Senatore e Gaetano Ricco che hanno inoltrato la comunicazione formale al presidente Andrea Prete:

“E’ indispensabile che si convochi con urgenza la giunta camerale per discutere le proposte ma mettere in campo a favore di aziende colpite dalla crisi.

Una deroga al regolamento dei B&B di Salerno città, è la proposta, invece, che il presidente della Claai Salerno, Gianfranco Ferrigno sottopone all’amministrazione comunale:

“Si deroghi alla chiusura annuale dei tre mesi, così come attualmente previsto dal regolamento per i B&B, per l’intero anno 2020, affinché possano recuperare le disdette che stanno ricevendo in questo particolare periodo dell’anno”.