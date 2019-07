Estate in costiera amalfitana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

A Vietri sul Mare, perla della Costiera Amalfitana, meta privilegiata per tanti turisti italiani e stranieri, l'Hotel Raito è pronto a entrare nel vivo della stagione estiva. Si parte mercoledì 31 luglio, ore 20.30, con l’evento dedicato alla birra artigianale in partnership con Arechi Birra, sulla terrazza San Valentino, con musica dal vivo. In abbinamento a tre diverse tipologie di birre, il menù di tre portate firmato dallo chef Francesco Russo: parmigiana di alici di Cetara, melanzane al basilico e provola affumicata, fusilloni padellati con ragù di totano di Praiano e crema di patate al limone, medaglione di spada in guazzetto mediterraneo di pomodorini di Corbara, olive nere e capperi. Per finire: babbà alla birra con crema al caramello e frutti di bosco. Venerdì 9 agosto, dalle ore 20.00, aperitivo e musica dal vivo con percorso benessere all’Expure SPA. Sabato 10 agosto, dalle ore 19.00, serata San Lorenzo con cena al panoramico ExLounge Bar & Grill, a bordo piscina, tra candele, romantici allestimenti e musica dal vivo. Giovedì 15 agosto, ore 20.30, cena di gala di Ferragosto firmata dallo chef Francesco Russo, sulla terrazza Agrumeto con musica dal vivo. Venerdì 23 agosto, dalle ore 20.00, aperitivo e musica dal vivo con percorso benessere all’Expure SPA. Infine, sabato 31 agosto serata con le cantine Apicella e musica dal vivo. Il menù, firmato dallo chef Francesco Russo, prevede aperitivo con bollicine e finger food servito sulla Terrazza San Valentino: “Il mare si fa in quattro”, alici marinate all'arancia su cavolo viola, ceviche di tonno, avocado e zenzero, finissima di seppie grigliate ed escabeche di zucchine, panzanella di scampi al battuto di rucola e mandorle. A seguire, sulla terrazza del ristorante “Il Golfo”, risotto alla "parmigiana di melanzane" con crudo di gamberi rossi, totano locale farcito di se stesso e patate alla coltura di alici di Cetara, su cipollotto nocerino caramellato e pomodorino di Corbara confit. Per finire, “Un giro in Costiera”: delizia, ricotta e pere, caprese e pasticciotto amalfitana in salsa al limoncello. Vista mozzafiato, cucina d'eccellenza, terrazze panoramiche e scenografia naturale: queste le caratteristiche dell'Hotel Raito a Vietri sul Mare, sulla Costiera Amalfitana. Affacciato sul Golfo di Salerno e sul panorama di Vietri, il comune patrimonio dell'UNESCO noto per l'antica tradizione ceramica, l'Hotel Raito rappresenta la meta ideale per un soggiorno all'insegna del relax e del benessere ed è da anni la scelta prediletta per ricevimenti di matrimonio d'eccellenza.

Design elegante e moderno per le camere e suite, con terrazze panoramiche o balconi privati, in uno scenario unico, tra il blu del mare e il verde di uliveti e agrumeti che digradano lungo la costa; cucina caratterizzata dalla creatività e professionalità dello chef Francesco Russo, che riesce sempre a stupire i commensali con piatti tipici della tradizione italiana e mediterranea, al ristorante “Il Golfo”, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, o all'“ExLounge Bar & Grill”; organizzazione impeccabile per matrimoni ed eventi speciali o anche riunioni di lavoro, che trovano qui un’organizzazione impeccabile e l’ambientazione perfetta, con aree esterne e sale interne con avanzati supporti hi-tech; aree dedicate al benessere con due piscine esterne e l'Expure Spa, con bagno turco, lettini sensoriali, idromassaggio, area relax, solarium, parrucchiere e cabine massaggi per trattamenti personalizzati e programmi ad hoc, realizzati da uno staff specializzato: tutto questo rende l'Hotel Raito un punto di riferimento unico nel suo genere, nel sud della Costiera Amalfitana, facilmente raggiungibile da Salerno. L'Hotel Raito è parte del gruppo Ragosta Hotels Collection (www.ragostahotels.com) ed è facilmente raggiungibile da luoghi d’interesse turistico, storico e archeologico come Amalfi, Positano, Pompei ed Ercolano. Ragosta Hotels Collection ha sede a Roma e include 4 strutture alberghiere di lusso: in Costiera Amalfitana, a Vietri sul Mare, ci sono l’Hotel Raito con 76 camere e suite e il Relais Paradiso con 22 camere; a Taormina, La Plage Resort con 59 camere e suite; a Roma, Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel con 82 camere e suite, accanto alle Terme di Diocleziano. “Define your Lifestyle” è la filosofia di Ragosta Hotels Collection per regalare agli ospiti un’esperienza che rifletta il loro stile di vita: il design delle camere e degli ambienti eleganti, la ricercatezza gastronomica e il benessere sono stati creati per la nuova generazione di viaggiatori che ama abbinare al proprio stile di vita l’unicità della destinazione per un’esperienza indimenticabile. Per fotografie in alta risoluzione: https://www.imaginecommunication.eu/web/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=20:foto&Itemid=1249〈=it Per informazioni e/o prenotazioni: Hotel Raito, www.ragostahotels.com Via Nuova Raito 9 - 84019 Vietri sul Mare (SA) Tel. 089.7634 111 info@hotelraito.it reservations@hotelraito.it Ufficio Stampa: IMAGINE Communication, www.imaginecommunication.eu Lucilla De Luca, cell. 335.5839843 lucilla@imaginecommunication.eu Giorgia Assensi, cell. 347.8951181 ufficiostampa@imaginecommunication.eu