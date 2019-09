Evasione tributi: il Comune di Roccapiemonte recupera 40 mila euro

Il sindaco Carmine Pagano e l'assessore al bilancio, finanze, programmazione economica e tributi Daniemma Terrone, annunciano che, dopo un incessante lavoro realizzato insieme al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Mario Ferrante, l'Ufficio Tributi retto dalla responsabile Roberta Trezza, gli impiegati Sabato Pannullo e Michele Mauro, gli operai idraulici dell'Ente Alfonso Carpentieri e Antonio Palumbo ma anche gli agenti di Polizia Municipale guidati dal Comandante Lamanna, si sono concluse le attività per il recupero dei crediti che il Comune di Roccapiemonte vantava nei confronti delle utenze non domestiche per il pagamento dei tributi per l'acqua nel periodo 2013/2018.

I dettagli

Molte delle posizioni trattate infatti risultavano morose addirittura dall'anno 2013. Si tratta di costi riferiti a consumi effettivi, di esercizi commerciali (bar, ristoranti, etc.).

"Non è stato un intervento facile e neanche l'azione che politicamente ci si aspetta da una nuova amministrazione, ma era una operazione necessaria. Ad oggi restano poco più di mille euro da acquisire, a fronte degli oltre 40 mila euro recuperati. Va precisato che la somma non recuperata afferisce ad un esercizio commerciale da lungo tempo chiuso. "E’ nostra intenzione recuperare fino all'ultimo centesimo. È stata una vera mobilitazione, ma una battaglia che meritava di essere combattuta e che alla fine è stata vinta. Una operazione fruttuosa effettuata applicando, oltre che l'art. 18 del nostro regolamento comunale sull'acqua pubblica e potabile, tanta buona volontà ed inflessibilità. E' stata soprattutto un'azione di dialogo con i commercianti, che hanno capito che il nostro motto può essere vincente e cioè quello del pagare tutti per pagare meno",

Il commento del sindaco:

"E’ stato premiato l'efficiente lavoro portato avanti dalla maggioranza di governo locale in collaborazione con i responsabili degli uffici. Avevamo fissato un preciso indirizzo politico, condiviso con atto di giunta sin dall'avvio della nostra attività amministrativa. Un plauso all'Assessore Terrone e a tutti coloro hanno fornito il proprio supporto per raggiungere l'obiettivo. Approfitto per anticipare che l'Amministrazione, attraverso una società di settore, inizierà a breve anche ad un intervento per effettuare il recupero dei crediti dell'Ente rispetto al pagamento della tassa per i rifiuti" ha affermato il sindaco Pagano.