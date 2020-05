Fase 2 a Salerno, aumentano le consegne a domicilio: l'appello di Loffredo

Aumentano, anche a Salerno, le consegne a domicilio da parte delle attività commerciali. A confermalo, con un post su Facebook, è direttamente l’assessore comunale al commercio Dario Loffredo, che invita la cittadinanza a sostenere le microimprese, particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria.

L’appello

Loffredo scrive: “I piccoli negozi e le botteghe artigiane italiane creano oltre il 65% del reddito nazionale e generano oltre il 44% di occupazione. Sostenerli significa rafforzare il pilastro principale dell’ economia nazionale e locale. Da anni le microimprese soffrono la competizione coi giganti dell’ecommerce e dalla grande distribuzione. L'emergenza Covid-19 ha messo in luce il valore delle tante piccole attività che si sono organizzate e hanno puntato sulla consegna a domicilio. I negozi di quartiere si sono dimostrati competitivi nell'homedelivery grazie a minori tempi di attesa (si trovano nei pressi delle abitazioni) e per la capacità di gestire resi e cambi in modo rapido e sicuro. Infine quelli che hanno usato i social e le video chat hanno fatto valere ancor più la relazione umana speciale con i clienti. Sosteniamo la rivincita dei commercianti e artigiani salernitani”.