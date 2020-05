Fase 2, i ristoratori di Positano: "I protocolli vigenti non permettono di riaprire"

A fine marzo gli operatori turistici di Positano si sono riuniti per formare una nuova associazione di categoria con l'obiettivo di pensare, ripensare e reinventare il loro settore di appartenenza, all’insegna della massima sicurezza verso i clienti e i dipendenti. Tale sodalizio ha preso parte alle riunioni della Regione, comunicato agli enti locali e nazionali le preoccupazioni degli associati e fornito costantemente spunti e proposte.

La protesta

Sebbene le indicazioni contenute nel Dpcm del 17 maggio, nelle ordinanze regionali numero 48 e 49, e nei diversi protocolli di sicurezza elaborati da Inail e Regione Campania lasciano intravedere un'apertura nei confronti del settore turismo, a Positano sono state comunque riscontrate delle “oggettive limitazioni operative” che “si scontrano con le precipue caratteristiche degli storici locali e del modo di intendere ristorazione e sicurezza in questo posto. Allo stato attuale, i protocolli vigenti dunque non permettono agli operatori, pur volendo, di riaprire in totale serenità per i collaboratori e per i clienti”. “Non per questo ci fermiamo - affermano i rappresentanti dell'Associazione dei Ristoratori di Positano - Come noi, continua a lavorare anche il Coordinamento delle Strutture Ricettive di Positano, a rappresentanza degli interessi di un altro settore cardine della accoglienza turistica. Insieme, continuiamo costantemente a combattere e a rappresentare Positano nelle sedi adeguate, per trovare le soluzioni più adeguate a contemperare le diverse esigenze di sicurezza e di ripresa economica delle nostre attività e, di riflesso, del nostro stupendo Paese".