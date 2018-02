Torna la "Fiera del Crocifisso" a Mercatello: pubblicato il bando

Il 2 marzo prossimo torna la "Fiera del Crocifisso” a Salerno. Gli stand, anche quest’anno, saranno allestiti in via Giovanni Paolo II, nei pressi del Parco del Mercatello.

I dettagli

I posti disponibili – riporta La Città - per mettere in vendita dolciumi, salumi, oggetti di collezionismo, prodotti artigianali, libri, ceramiche ed altro sono novantanove. Nove posteggi sono stati poi riservati per i venditori occasionali o hobbisty. Sul sito del Comune è stato già pubblicato l’avviso rivolto ai venditori ambulanti interessati a partecipare all’iniziativa. Le domande dovranno pervenire agli uffici comunali entro il 19 febbraio.