Sigep di Rimini: partecipano anche gli artigiani della Claai

Anche la Claai di Salerno partecipa al Sigep di Rimini. La Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane ha organizzato un viaggio di lavoro per circa cinquanta artigiani, provenienti da varie province campane (Salerno, Caserta e Avellino), che saranno alla fiera di Rimini, in programma dal 19 al 23 gennaio.

Il viaggio

Il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, giunto quest’anno alla sua 40esima edizione, è una rassegna straordinaria dedicata esclusivamente ai professionisti ed anticipa tendenze ed innovazioni delle 5 filiere in esposizione. L’evento premia le eccellenze mondiali, presenta nuovi format, sviluppa il networking globale e fa crescere il business di imprese e professionisti. Al SIGEP, gli artigiani della CLAAI avranno modo di conoscere la miglior offerta internazionale in quanto a materie prime, ingredienti, tecnologie e attrezzature, arredamento e servizi.

La formazione

Il programma del viaggio organizzato dalla CLAAI di Salerno prevede il trasferimento con bus Gran Turismo, con soggiorno a Rimini, per consentire una visita accurata alla Fiera, offrendo, così, la possibilità ai professionisti del settore di conoscere tutte le novità e le ultime tendenze. Quello con il SIGEP è un appuntamento già in agenda da diversi anni per la CLAAI di Salerno ed è particolarmente atteso dagli artigiani locali, in quanto rappresenta un ulteriore momento di formazione professionale.