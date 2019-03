Sicurezza di edifici e territori: i Comuni salernitani ammessi al finanziamento

Riflettori puntati sulla messa in sicurezza di edifici e territori, ammessi al finanziamento del decreto del Ministero dell'Interno che prevede l’assegnazione a Enti locali di contributi pari a 5.639.221,64 euro per l’anno 2019.

I finanziamenti

In particolare, il Comune di Salvitelle risulta beneficiario di due progetti, nello specifico un importo pari a 887.248 euro per i lavori di messa in sicurezza della Strada Santa Maria Capo Barre e 500mila euro per i lavori di messa in sicurezza del Vallone Fontana Bona. Tra i Comuni beneficiari del contributo, anche Contursi Terme e Controne.