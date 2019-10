Boom di presenze sul Corso, prima delle Luci: diverse new entry nel commercio salernitano

Le Luci d'Artista saranno illuminate il 15 novembre, eppure sabato sera, il Corso Vittorio Emanuele è risultato già affollatissimo, come nel periodo natalizio. Tanta curiosità, in particolare, per l'inaugurazione della Gioielleria Galdi e rivenditore Rolex, nei pressi di Ovs. Mentre presso il palazzo dell'ex Enel sul Corso, ha aperto i battenti un negozio di nuove sigarette elettroniche.

L'altra novità

Spostandosi in via Velia, poi, di prossima apertura il palazzo Brancaccio, noto punto vendita a Salerno: già rimosse le impalcature dei lavori per realizzare lo store. Insomma, il Corso di Salerno sta contando numerose new entry che, a breve, fungeranno da nuovi attrattori per cittadini e turisti.

Foto di Antonio Capuano

