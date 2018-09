Dissesto idrogeologico: oltre 12 milioni di euro in Campania, 8 interventi nel salernitano

Riflettori puntati sul dissesto idrogeologico: sono stati approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del mare, gli interventi dei comuni campani ammessi a finanziamento sul Fondo di progettazione. Con il lavoro istruttorio svolto dalla Regione Campania, sono 55 i comuni che potranno usufruire di un finanziamento di oltre 12 milioni di euro per la progettazione di interventi fondamentali per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Gli interventi

In particolare, 8 gli interventi per la provincia di Salerno, tra cui il comune di Amalfi per il risanamento dei costoni sulla strada amalfitana, sulla base della graduatoria del Sistema RENDIS e sulla base delle priorità individuate per il rischio imminente.