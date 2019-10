“Sistema Portuale e Sviluppo Integrato": incontro-dibattito alla Stazione Marittima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Compattare mondo dell’imprenditoria, attività professionali che operano nel campo economico, università, lavoratori e sindacati per formulare insieme strategie incisive per i settori nevralgici dell’economia salernitana e stimolare le istituzioni ad azioni concrete e funzionali a sostegno dei diversi settori: nascono così i Forum Economia ideati e organizzati da Associazione Impegno e Passione AIP-ANDOC Accademia dei Dottori Commercialisti Salerno, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno. La prima edizione, in programma per mercoledì 30 ottobre, sarà dedicata al “Sistema Portuale e Sviluppo Integrato: Spunti di riflessione” e vedrà coinvolti i diversi attori (tra cui autorità portuale, società di logistica e di servizi nautici, professionisti, docenti) in un’analisi sulle azioni necessarie affinché Il porto di Salerno ritorni ad essere il volano per la crescita organica del comprensorio di riferimento.

I temi

Oltre al dragaggio dei fondali, cosa necessita effettivamente per il ritorno alla produzione ed ai servizi all’impresa, superando la connotazione prevalentemente terziaria? Vi sono le condizioni per una Zona Economica Speciale (Z.E.S.) vocata all’integrazione con il sistema portuale? È utile un corso universitario attento all’attività di navigazione e alla progettazione e gestione dei sistemi produttivi e logistici? Saranno queste le domande di partenza cui si incentrerà la riflessione a partire dalle ore 9 presso la Stazione Marittima di Salerno.

I relatori

All’incontro, insieme al presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano, al presidente di AIP-ANDOC Salerno Rosario Camaggio e all’Amministratore Delegato di Salerno Stazione Marittima Orazio De Nigris, interverranno, tra gli altri, il Segretario Generale dell’Autorità Sistema Porto Francesco Messineo, il presidente Gruppo Risorsa Mare, Trasporti e Logistica di Confindustria Salerno Giuseppe Amoruso, il Segretario Generale CGIL Campania Nicola Ricci, Il Segretario Generale Fit Cisl Campania Alfonso Langella, il Presidente della IV Commissione della Regione Campania Luca Cascone, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia. Per il prof. Loia sarà l’uscita pubblica più vicina all’investimento ufficiale. Al Forum porteranno inoltre il loro contributo Giuseppe Gallozzi Consigliere di Amministrazione dell’omonimo Gruppo, Antonio Errigo dell’ALIS, Ferdinando Autuori (Gruppo Grimaldi), Guido Sabatino (Servizi Nautici), Alfonso Mignone (Associazione Propeller), i docenti universitari Cesare Pianese, Fabio Carlucci, Barbara Trincone.

Modera Renato Vicinanza, commercialista Vice Presidente dell’Associazione Impegno e Passione AIP-ANDOC Accademia dei Dottori Commercialisti Salerno; consigliere delegato F.p.c. dell’Odcec Salerno Sergio Cairone.